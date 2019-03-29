Советский и российский режиссер театра и кино, телеведущий Юлий Гусман перенес экстренную операцию на сердце. Как передает Day.Az со ссылкой на eg.ru, об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на окружение знаменитости.

Хирургическое вмешательство потребовалось 75-летнему Гусману для чистки сосудов. В данный момент он уже прошел реабилитацию и выписан из больницы, уточняют авторы. Его состояние оценивают как стабильное.

Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку. Является основателем и художественным руководителем премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника", а также постоянным членом жюри КВН; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993), народный артист Азербайджана. В качестве режиссера или актера принимал участие в таких проектах, как "Кавказская пленница!", "Дочки-матери", "Льдина в теплом море", "Не бойся, я с тобой" и т. д.

"Серьезной угрозы здоровью не было - артисту провели чистку сосудов. После всех процедур Юлий Соломонович прошел реабилитацию, благополучно выписался и снова готов ставить двойки", - уточняют авторы Mash.