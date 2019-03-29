Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Теперь Великобритания должна либо предложить альтернативный вариант действий, либо покинуть Евросоюз 12 апреля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.

Ранее парламентарии уже два раза отвергали соглашение с ЕС и прилагающуюся к нему политическую декларацию о будущих отношениях сторон. На этот раз правительство вынесло на голосование только сам текст соглашения, без декларации. Таким образом оно намеревалось обойти запрет спикера на внесение одного и того же документа в третий раз и удовлетворить требование Евросоюза, согласившегося перенести срок Brexit на 22 мая при условии принятия соглашения. Кабинет министров рассчитывал, что депутаты одобрят соглашение ради того, чтобы обеспечить относительно спокойный выход страны из ЕС и положить конец глубокому политическому кризису. Этот расчет не оправдался.

Спикер Джон Беркоу предупреждал правительство, что повторного голосования по соглашению не допустит. Теперь парламент, вероятно, проголосует за предоставление ему права определять повестку дня и вынесет на рейтинговое голосование наиболее популярные варианты дальнейших действий.

На этой неделе депутаты провели рейтинговое голосование по восьми вариантам, но ни один ожидаемо не набрал большинства голосов. Стало ясно лишь, что абсолютное большинство парламентариев выступают против выхода из ЕС без соглашения, а идея повторного референдума, как и Brexit при сохранении членства в таможенном союзе, пользуются значительной поддержкой.

Если Британия попросит новую отсрочку Brexit, ей придется принять участие в выборах в Европейский парламент.

Неясна и судьба премьерства Терезы Мэй: она обещала покинуть пост после 22 мая, если соглашение будет принято. Уйдет ли она теперь, когда документ отвергнут, неизвестно.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта, но на прошлой неделе Мэй попросила ЕС перенести его на 30 июня. В результате главы стран Евросоюза определили два сценария: отсрочка до 22 мая, если британский парламент одобрит договор о выходе, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Глава Евросовета назвал 12 апреля ключевой датой для того, чтобы Британия определилась, будет ли участвовать в выборах в Европарламент.