Еврокомиссия считает вероятным "жесткий" Brexit 12 апреля, то есть отделение страны от союза без ратифицированного договора об условиях этого процесса, что грозит весьма неприятными экономическими последствиями обеим сторонам "развода".

"Сценарий без сделки 12 апреля сейчас является вероятным сценарием. Евросоюз готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию отсутствия сделки в полночь 12 апреля", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК, передает Day.Az.

Еврокомиссия представила ранее ряд законопроектов, направленных на смягчения последствий возможного "жесткого" Brexit, которые прошли согласование институтами ЕС. Эти меры относятся к определенным сфера сотрудничества страны и союза, носят временный характер и не заменяют собой полноценного членства Британии в ЕС или переходного периода в их отношениях, который мог бы наступить в случае ратификации обеими сторонами договора об условиях Brexit.