Процедура экстрадиции племянника экс-президента Сержа Саргсяна, Нарека Саргсяна в процессе, армянская сторона направила соответствующие документы и ждет ответа. Об этом заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян в беседе с журналистами, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, передает Day.Az.

На вопрос о том, почему процедура затягивается, Давтян отметил: "Практика подобных процедур показывает, что пока волноваться не о чем". По его словам, у вопроса экстрадиции есть множество нюансов. "Полномочные органы соответствующей страны должны принять решение, потом лицо имеет право обжаловать решение", - отметил Давтян, добавив, что процедура экстрадиции может занять год. "Как правило, никто легко не сдается", - отметил генеральный прокурор.

Напомним, что находившийся в международном розыске Нарек Саргсян был обнаружен в декабре 2018 г в Праге. В момент задержания он представил фальшивые документы на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.