Европейский союз должен прикладывать много усилий, чтобы преодолеть недоверие к себе со стороны людей. Об этом заявила в пятницу журналистам президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Брюссельская политика должна стать ближе к людям, рост популизма является одним из результатов того, что элиты отдаляются от людей и реальных проблем <...> Когда они [европейские чиновники] приезжают в страну, надо встречаться не только со мной и премьером Андреем Пленковичем, а немного поездить по другим частям страны, прочитать какую-то лекцию для студентов, ответить на вопросы граждан. Недоверие начало расти задолго до Brexit", - заявила она.

Коснувшись темы Brexit, Грабар-Китарович отметила, что выход Великобритании из ЕС - "решенный вопрос", но сотрудничество Хорватии и Великобритании продолжится. "Brexit не сильно отразится на наших гражданах", - считает хорватский лидер.

В то же время президент указала на приверженность Загреба идеям единой Европы. "Республика Хорватия хочет быть частью ЕС, а весь ЕС должен быть <...> союзом равноправных членов, у которых одинаковые обязательства и одинаковые возможности развития", - заявила Грабар--Китарович.