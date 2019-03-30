США и Китай продвинулись вперед на очередном этапе торговых переговоров, состоявшихся в Пекине. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все еще уверенно продвигаемся вперед, в том числе и на этих переговорах", - заметил он, уточнив, что представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин после встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ вылетели в Вашингтон, но еще находятся в пути. "Но последняя весточка, которую мы получили от них, заключается в том, что они продвигаются вперед", - добавил Кудлоу.

Он констатировал, что торговые переговоры далеки от завершения. "Такого рода вещи решаются не за день и не за неделю. Они [Лайтхайзер и Мнучин] побывали там [в Пекине] и возвращаются обратно. На следующей неделе Лю Хэ и его команда будут здесь [в Вашингтоне], и мы продолжим обсуждение", - продолжал глава Национального экономического совета Белого дома. Он в очередной раз заявил, что администрация Белого дома не собирается связывать себя конкретными временными рамками и окончательными сроками на торговых переговорах с Китаем.

Как напомнил Кудлоу, Вашингтон добивается "великой сделки для США" и уже "достиг замечательного прогресса" на переговорах в целом.

Агентство "Синьхуа" информировало ранее в пятницу о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин "обсудили текст соглашения и достигли <...> прогресса".

Для следующего раунда китайская делегация во главе с Лю Хэ прибудет в Вашингтон 3 апреля.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.