Пять человек погибли и трое пострадали в результате взрыва на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

Взрыв произошел в цеху частной фабрики по производству перлита (горная порода - ред.) в городе Цинчжоу, сообщает агентство.

Как сообщает агентство, три человека, находившиеся за пределами цеха, получили легкие травмы.

По информации агентства, владелец фабрики был задержан полицией. Предварительное расследование показало, что авария была вызвана утечкой в резервуаре сжиженного газа. Проводится дальнейшее расследование.