Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Reuters.

На отпевании присутствовали только близкие Флинту люди, но служба транслировалась через динамики на улицу.

Траурная церемония сопровождалась фанатами, которые по просьбе группыприехали "веселиться и пошуметь" в честь покойного. Всем, кто пришел отдать дань уважения звезде Firestarter, предлагали бесплатно нанесли грим на лица, а также нанести татуировки.

Конный катафалк был украшен яркими оранжевыми цветами с надписями "Keef" и "Chief" ("Кит" и "Главный"). Гроб украшали флуоресцирующий зеленый микрофон Флинта и элегантная композиция из белых и красных роз.

Тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.