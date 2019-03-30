В Днепропетровской области Украины мощный взрыв бытового газа разрушил жилой дом, расположенный в поселке Просяная, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел днем 29 марта - на кадрах с места происшествия видно, что взрыв разнес здание на куски, также оказались серьезно повреждены соседние дома.

Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Выяснилось, что в результате взрыва пострадал 44-летний житель, который был доставлен в больницу с ожогами и травмами головы. Мужчина остается в стабильно тяжелом состоянии. В качестве причины инцидента называется утечка бытового газа, как сообщает портал "Днепр вечерний".

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