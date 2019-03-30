Мощный взрыв в Украине разнес на куски жилой дом - ВИДЕО
30 марта 2019 10:06 67
В Днепропетровской области Украины мощный взрыв бытового газа разрушил жилой дом, расположенный в поселке Просяная, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел днем 29 марта - на кадрах с места происшествия видно, что взрыв разнес здание на куски, также оказались серьезно повреждены соседние дома.
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Выяснилось, что в результате взрыва пострадал 44-летний житель, который был доставлен в больницу с ожогами и травмами головы. Мужчина остается в стабильно тяжелом состоянии. В качестве причины инцидента называется утечка бытового газа, как сообщает портал "Днепр вечерний".
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
29 Мар. 14:49 8 861
-
29 Мар. 11:54 8 724
-
29 Мар. 18:15 7 632
-
29 Мар. 11:47 7 200
-
29 Мар. 11:35 6 593