Отец Адель зарабатывает копейки водителем
30 марта 2019 10:08 38
Отец британской певицы Адель Марк Эванс зарабатывает от £50 ($65) до £100 ($130) в день в качестве водителя, в то время как его дочь имеет огромное состояние. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В материале уточняется, что это связано с тем, что исполнительница много лет не разговаривает с родственником.
Как отмечается, в прошлом отец Адель был заядлым алкоголиком. Помимо этого, он бросил ее мать, когда певице было всего три года. Когда британская звезда выросла, отец почти никак не участвовал в ее жизни. Она поклялась, что отец никогда больше не услышит от нее ни слова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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