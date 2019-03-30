Отец британской певицы Адель Марк Эванс зарабатывает от £50 ($65) до £100 ($130) в день в качестве водителя, в то время как его дочь имеет огромное состояние. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале уточняется, что это связано с тем, что исполнительница много лет не разговаривает с родственником.

Как отмечается, в прошлом отец Адель был заядлым алкоголиком. Помимо этого, он бросил ее мать, когда певице было всего три года. Когда британская звезда выросла, отец почти никак не участвовал в ее жизни. Она поклялась, что отец никогда больше не услышит от нее ни слова.