Минобороны РФ опубликовало эффектное видео, на кадрах которого запечатлены учения штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

По легенде маневров, саперы должны были обеспечить проход танков и мотострелковых подразделений через укрепленный район боевиков. Дорогу через минное поле расчистила установка разминирования УР-77, способная выпустить два взрывчатых шнура на реактивной тяге, которые, падая на участок, взрываются и расчищают пригодную для прохода машин колею.

При этом новейшая машина разграждения ИМР-3М на базе Т-90 за считанные минуты превратила изрытую взрывами землю в дорогу, по которой смогли пройти БТР и броневик "Тайфун".

На следующем этапе штурмовые саперы захватывали здания с засевшими внутри боевиками. При этом военнослужащие использовали ослепляющее оружие. Боец, который шел во главе группы, прикрывал ее бронещитом с яркими, часто мигавшими фонарями.

Как объяснили военные, промежутки между этими вспышками тщательно рассчитаны. Подобную систему применяют также в ВМФ России, передает Day.Az со ссылкой на riafan.ru.

"Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации", - рассказали военнослужащие.

Минобороны РФ показало действие ослепляющего оружия на опубликованном на официальном портале YouTube видео.

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