Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По распоряжению госсекретаря (Майка Помпео), мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для "северного треугольника" (Гватемалы, Гондураса, Сальвадора) в рамках 2017 и 2018 финансового года", - заявил телеканалу представитель госдепартамента. "Мы будем взаимодействовать с конгрессом в рамках этого процесса", - добавил он.

Как отмечает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, около 627 миллионов долларов, которые конгресс в прошлом году выделил для стран Центральной Америки, находятся "в подвешенном состоянии" в административно-бюджетном управлении Белого дома. По данным источников издания в администрации американского президента, пока неизвестно, хочет ли Трамп отказаться от выделения денежных средств этим государствам.

В Северный треугольник Центральной Америки входят Сальвадор, Гватемала и Гондурас, откуда в последние годы в США направляются больше всего мигрантов. В декабре прошлого года Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

Администрация США уделяет повышенное внимание проблема борьбы с незаконной миграцией и заявляет о наличии "кризиса на границе". В феврале президент Дональд Трамп объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Противники Трампа обвиняют его в искажении реальной ситуации и отсутствии поводов для введения ЧП.