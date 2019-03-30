По меньшей мере девять полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт в уезде Шахри-Сафа в провинции Забуль на юге Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Глава совета провинции Забуль Ата Джан Хакбаян подтвердил, что нападение произошло рано утром в субботу и нападавшим удалось скрыться.

По данным агентства, движение "Талибан" взяло ответственность за нападение, заявив, что восемь сотрудников полиции были убиты, и еще один взят в плен. Также в заявлении говорится, что семь сторонников "Талибан" из уезда Шахри-Сафа участвовали в нападении.

Официальных заявлений от полиции провинции Забуль пока не поступало.