ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака против РПК. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.

В сообщении Генштаба отмечается, что операция на севере Ирака проводилась под кодовым названием "Pençe" ( Лапа).

"В рамках операции были уничтожены опорные пункты террористов" - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Отметим, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После установления MİT точного местонахождения Алтуна ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.