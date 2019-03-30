ВВС Турции уничтожили опорные пункты террористов в Ираке
ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака против РПК. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.
В сообщении Генштаба отмечается, что операция на севере Ирака проводилась под кодовым названием "Pençe" ( Лапа).
"В рамках операции были уничтожены опорные пункты террористов" - говорится в сообщении Генштаба Турции.
Отметим, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.
После установления MİT точного местонахождения Алтуна ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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