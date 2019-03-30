Крупный лесной пожар в Китае, эвакуированы тысячи человек
30 марта 2019 13:45 190
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пожар разгорелся в пятницу в селе Вантао уезда Циньюань городского округа Чанчжи, к настоящему моменту площадь возгорания достигла 360 гектаров.
Пожарное управление провинции направило на борьбу с огнем почти 1,6 тысячи человек и более 30 пожарных машин, в тушении лесного пожара также принимают участие шесть самолетов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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