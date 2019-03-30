Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Турецкий лидер имеет в виду новую операцию против курдских формирований на севере Сирии. К решению этого вопроса, по его словам, Анкара готова приступить после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.

"С понедельника мы двинемся в путь с новой энергией", - заявил Эрдоган.

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О готовности Турции начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на востоке от Евфрата и в Манбидже Эрдоган заявлял еще в середине декабря, но после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, объявившем о выводе войск из Сирии, он решил ее отложить.