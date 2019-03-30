Власти Индонезии приняли решение закрыть для посетителей остров Комодо, где обитают гигантские вараны, получившие всемирную известность под названием "комодские драконы". Как сообщает в субботу газета The Straits Times, данное решение вступает в силу с января 2020 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как объяснил представитель администрации провинции Восточные Малые Зондские острова Мариус Джеламу, "власти давно задумались ограничить доступ туристов в это место, последней же каплей стала недавняя поимка контрабандистов, которые пытались вывести за границу 41 гигантскую ящерицу". Между тем, по его словам, по согласованию с министерством охраны окружающей среды и лесного хозяйства одна из главных туристических достопримечательностей - национальный парк Комодо - закрыт не будет. Этот заповедник расположен на трех островах: Комодо (более 33,9 тыс. га), Ринча (более 19,6 тыс. га) и Падар (около 2 тыс. га).

В 2018 году парк посетило рекордное число туристов - более 176 тыс., большинство из которых - иностранцы. Доход от посетителей составил около $2 млн.

"Комодский дракон" считается ровесником динозавров, отдельные представители этого вида могут достигать более 3 метров в длину и весить более 80 кг. На острове Комодо проживает примерно 360 человек, остальные острова заповедника необитаемы. Несмотря на то что встреча с "драконом" представляет опасность для человека, люди, живущие на острове, никогда не убивали варанов. Местные жители считают себя их родственниками. Согласно преданию, варан - потомок предка комодцев Маджо и сказочного дракона.