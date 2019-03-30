Власти Парижа усилили меры безопасности в столице и на ее подъездах в связи с запланированными на субботу акциями протеста "желтых жилетов". Как передает Day.Az, по свидетельству корреспондента ТАСС, в городе созданы несколько периметров безопасности, центральные улицы патрулируют отряды полиции.

У Триумфальной арки выставлены два бронетраспортера, водомет и около 60 машин полиции. На главной авеню Парижа - Елисейских Полях - в разных ее частях размещены около 20 полицейских автобусов. Нижняя часть популярной у туристов улицы перекрыта, как и ведущий к ней мост Александра III.

Дополнительные меры безопасности действуют также в районах, где располагаются госучреждения. Возле Бурбонского дворца, где заседают депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента), находятся шесть автобусов жандармерии.

Столичная префектура полиции также распорядилась разместить усиленные отряды на главных въездах в Париж. Сотрудники правоохранительных органов по приказу властей проверяют все подозрительные автомобили, въезжающие в город. Помимо Парижа в эту субботу акции протеста ожидаются в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце. В Авиньоне, Тулузе и Руане манифестации запрещены.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.

В прошлую субботу манифестации "желтых жилетов" собрали во Франции около 40 тыс. человек. Очередная волна протестов, как и предыдущие, была отмечена беспорядками и стычками манифестантов с полицией. Полиция задержала 233 человека.