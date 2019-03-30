Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в Греции недалеко от города Итея, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 10.46 по времени UTC (13.46 мск). Эпицентр располагался в шести километрах к юго-западу от города Итея. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.