Четыре школьника погибли и еще 17 человек получили ранения в результате попадания минометного снаряда в школу в провинции Газни в центральном Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Пажвак.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщает, что в субботу у КПП полиции в районе

Андар на востоке провинции Газни произошло столкновение сил безопасности Афганистана с боевиками движения "Талибан". Снаряд, пущенный одной из сторон, попал в здание школы.

По данным агентства, представитель губернатора провинции Газни Ариф Нури, заявил, что 17 человек, в том числе 15 учеников и два учителя, получили ранения.

Нури также сообщил, что убитым студентам было от 10 до 16 лет. Власти провинции расследуют, кто именно выпустил снаряд, попавший в школу. На данный момент ни одна сторона не взяла на себя ответственность за инцидент.