В Афганистане при минометном обстреле погибли четыре школьника
Четыре школьника погибли и еще 17 человек получили ранения в результате попадания минометного снаряда в школу в провинции Газни в центральном Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Пажвак.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщает, что в субботу у КПП полиции в районе
Андар на востоке провинции Газни произошло столкновение сил безопасности Афганистана с боевиками движения "Талибан". Снаряд, пущенный одной из сторон, попал в здание школы.
По данным агентства, представитель губернатора провинции Газни Ариф Нури, заявил, что 17 человек, в том числе 15 учеников и два учителя, получили ранения.
Нури также сообщил, что убитым студентам было от 10 до 16 лет. Власти провинции расследуют, кто именно выпустил снаряд, попавший в школу. На данный момент ни одна сторона не взяла на себя ответственность за инцидент.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!