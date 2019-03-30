Руководители шести крупнейших банков Франции призвали представителей "желтых жилетов" положить конец актам вандализма против банковских отделений в ходе акций протеста. Соответствующее обращение, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, подписанное главами BNP-Paribas, BPCE, Banque postale, Crdit agricole, Crdit Mutuel и Socit gnrale, опубликовано в субботу на сайте газеты Le Monde.

"В течение более четырех месяцев сотни офисов, расположенных на первых этажах зданий в центрах городов, подвергались нападениям, разграблениям и поджогам, а в адрес наших банковских сотрудников поступали угрозы физической расправы, - говорится в обращении. - Необходимо срочно положить конец этому насилию, которому нет оправдания. Мы требуем выполнения условий, при которых наши коллеги, а также коммерсанты, могли бы безопасно и мирно работать во благо своих клиентов".

Как подчеркивается в заявлении, "французский банковский сектор является одним из лидеров по уплате налогов во Франции". "Из €1000 чистого дохода в мире французские банки выплачивают €644 обязательных сборов во Франции", - отмечается в обращении.

По данным авторов письма, с начала протестного движения в ходе манифестаций "желтых жилетов", зачастую сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией, было повреждено 760 банковский отделений. Всего во Франции насчитывается 37 тыс. офисов различных банков, в банковском секторе занято более 360 тыс. человек.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.

В прошлую субботу манифестации "желтых жилетов" собрали во Франции около 40 тыс. человек. Волна протестов, как и предыдущие, была отмечена беспорядками и стычками манифестантов с полицией. Полиция задержала 233 человека. По информации министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, нанесенный стране ущерб, согласно предварительным оценкам, оценивается в €200 млн.