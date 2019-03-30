Около 100 палестинцев пострадали в субботу в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Maan.

По его данным, среди пострадавших - 10 палестинцев, получивших огнестрельные ранения, еще четверо - ранены резиновыми пулями, остальные отравились слезоточивым газом, который солдаты применяют для разгона манифестантов.

В свою очередь, телеканал Al-Mayadeen сообщает, что два палестинца погибли в столкновениях с израильскими военнослужащими в Газе. По информации телеканала, еще десятки арабов пострадали, более 30 получили огнестрельные ранения.

Около 30 тыс. жителей прибрежного анклава собрались в течение дня вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине акции "Марш возвращения". Ровно год назад палестинцы начали это протестное движение с требованием снять длящуюся уже более 12 лет блокаду сектора. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов.

На протяжении всего года жители Газы устраивали манифестации, главным образом после традиционной пятничной молитвы. Именно в такие дни столкновения на границе неизменно приобретали наиболее ожесточенный характер. Как сообщило ранее министерство здравоохранения анклава, за год протестного движения в беспорядках и столкновениях с израильскими военнослужащими в районе заградительной полосы погибли 266 жителей Газы, в том числе 50 несовершеннолетних, шесть женщин, три сотрудника медицинских служб и два журналиста. Пострадали при этом почти 30,4 тыс. человек.