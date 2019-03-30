США отслеживают в космосе около 250 объектов, на которые распался индийский спутник после того, как военные страны 27 марта в ходе испытаний поразили его противоспутниковой ракетой. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу информационное агентство PTI со ссылкой на представителей Пентагона.

По этим данным, Объединенное командование космических операций (Joint Force Space Component Command, JFSCC) Стратегического командования ВС США постоянно наблюдает за этими обломками и будет продолжать наблюдение до того, как части спутника войдут в атмосферу Земли. "JFSCC активно следит за обломками, образовавшимися в результате этого события [индийских испытаний], и уведомления о сближении передаются владельцам и операторам спутников в соответствии со стандартной процедурой через веб-сайт Минобороны США", - приводит информагентство информацию Пентагона.

В данный момент Международной космической станции эти обломки не угрожают: орбита МКС более чем на 100 км выше, чем орбита, на которой Индия испытала противоспутниковую систему.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации в минувшую среду сообщил, что ВС страны успешно испытали собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Моди отметил, что после этого испытания Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем.

МИД Индии выступил с заявлением, в котором отмечается, что страна не намерена вступать в гонку вооружений в космосе и выступает за мирное освоение космического пространства. Испытания не были направлены против какой-либо страны, подчеркивает МИД. Индийское внешнеполитическое ведомство также отметило, что испытания прошли на относительно небольшой высоте, чтобы после них на орбите не осталось никакого космического мусора. Все обломки, на которые распался уничтоженный аппарат, упадут на Землю в течение нескольких недель, указало министерство.