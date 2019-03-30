Около 12 тыс. полицейских и жандармов задействованы в субботу в обеспечении порядка на манифестациях "желтых жилетов" во Франции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

Кроме того, в этот раз вновь мобилизованы военные, принимающие участие в антитеррористической операции Sentinelle. Столичная префектура полиции ранее распорядилась разместить усиленные отряды полицейских на главных въездах в Париж. Сотрудники правоохранительных органов проверяют все подозрительные автомобили. Как сообщила пресс-секретарь парижской префектуры Летиция Виллар, под особый контроль взяты пригороды столицы, в особенности вокзалы.

В эту субботу акции протеста ожидаются также в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце. В Авиньоне, Тулузе и Руане манифестации запрещены. Несмотря на распоряжение властей, в Авиньоне на демонстрацию днем вышли сотни манифестантов, которые колонной идут по улицам города в сопровождении отрядов полиции. Во время марша, как свидетельствует прямая трансляция BFM, произошло несколько столкновений между агрессивно настроенными манифестантами и полицейскими. Ранее в социальных сетях около 2,5 тыс. "желтых жилетов" высказали желание принять участие в акции протеста в Авиньоне.

В прошлую субботу 19-я волна манифестаций "желтых жилетов" собрала во Франции около 40 тыс. человек. Протесты вновь сопровождались беспорядками и стычками демонстрантов с полицией. Тогда были задержаны 233 человека