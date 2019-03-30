Легендарная британская рок-группа Rolling Stones объявила о переносе на поздний срок выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что вокалисту коллектива Мику Джаггеру необходимо пройти лечение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, сегодня Rolling Stones вынуждена объявить о переносе предстоящих выступлений в рамках тура по США и Канаде. Мы просим прощения за неудобство, которое это может принести тем, у кого есть билеты на шоу, и хотели бы заверить фанатов, чтобы они сохранили свои билеты, так как они будут действовать на перенесенные даты, которые будут вскоре объявлены", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте группы в Twitter.

Лидеру коллектива, как отмечается в сообщении, врачи советовали "пока не ездить в тур, так как ему необходимо пройти лечение". Согласно советам медиков, музыкант сможет вернуться на сцену после "полного восстановления". Какие именно проблемы со здоровьем беспокоят Джаггера, не сообщается. Предполагалось, что первое выступление в рамках тура состоится 20 апреля в Майами.

Сам музыкант в своем официальном аккаунте в Twitter извинился перед поклонниками коллектива и заверил, что он "будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет".

Общемировой тираж альбомов Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.