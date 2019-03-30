Решением Дорогомиловского районного суда Москвы водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков заключен под стражу до 25 мая по делу о ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу, 30 марта, полицейские доставили уроженца Чечни в столицу из Грозного, где тот накануне сдался властям.

25 марта на Можайском шоссе внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением 29-летнего Джамбекова врезался в "Ниву", в которой ехала семья из трех человек: женщина и ребенок скончались, а глава семьи попал в больницу. Джамбеков сбежал с места ДТП и уехал в Чечню.

Через три дня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал немедленно задержать Джамбекова, а самому мужчине предложил сдаться полиции, иначе он станет изгоем для своего народа.

29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину. "Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии", - отметил Кадыров.