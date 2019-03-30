Первый муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской в прямом эфире Первого канала рассказал, что его семья подвергается травле после сообщений о том, что он якобы способствовал появлению у певицы проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Ланской уточнил, что решил сделать публичное заявление, чтобы защитить свою семью.

Артист рассказал, что получает огромное количество сообщений от недоброжелателей, которые желают смерти его жене и детям.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.

СМИ сообщили, что Ланской во время брака с певицей якобы оскорблял ее, называя толстой, после чего она подсела на таблетки для похудения.