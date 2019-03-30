21:13

Спасатели потушили возгорание в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве на 30 квадратных метрах.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, передает Day.Az.



Сообщение о пожаре по адресу Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1 поступило в 18.36. Происходило загорание на шестом этаже восьмиэтажного здания, находящегося на реконструкции.



"Пожар был локализован и ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказал собеседник агентства.



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20:56

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В МЧС уточнили, что пожар произошел на шестом этаже. Пожарным удалось сбить открытое горение, площадь пожара уточняется. Причина инцидента пока не известна, о площади возгорания также не сообщается.

Информации о пострадавших нет.