На 90-м году жизни умер канадский актер Шэйн Риммер.

Об этом сообщил британский продюсер и режиссер Джерри Андерсон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Смерть кинематографиста подтвердила его вдова Шейла.



"Печальная новость о том, что умер Шейн Риммер, стала настоящим шоком для всех нас в Anderson Entertainment. Мы выражаем наши соболезнования семье и друзьям Шейна", - написал Андерсон в Twitter.



Причина смерти не называется.

Риммер родился в Канаде в 1929 году. В конце 1950-х перебрался в Великобританию. Актер стал известен после озвучки Скотта Трейси в британском мультсериале "Thunderbirds", одним из создателей которого был Джерри Андерсон.



За свою карьеру Риммер сыграл более чем в ста картинах. Широкой аудитории он запомнился ролями в фильмах о Джеймсе Бонде: "Шпион, который меня любил", "Бриллианты навсегда", "Живешь только дважды". Кроме того, актер снялся в фантастической ленте "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", картинах о Супермене и Бэтмене.