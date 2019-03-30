Служба национальной безопасности Армении задержала одного из заместителей министра здравоохранения, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, передает Day.Az.

Заместитель министра здравоохранения Армении Арсен Давтян был задержан в субботу днем в момент получения взятки.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в своей странице в Facebook 30 марта написал: "В данный момент я не в Армении, и только что узнал, что Служба национальной безопасности провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего был задержан Арсен Давтян. Других подробностей пока не знаю. Думаю, СНБ позже даст дополнительную информацию".