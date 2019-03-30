Завтра в Турции состоятся муниципальные выборы, в ходе которых граждане изберут муниципальных лидеров, которые будут исполнять свои обязанности в предстоящие 5 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT, граждане Турции завтра изберут главных мэров, мэров, членов муниципалитета, а так же квартальных старост.

По всей стране проводятся подготовительные работы, избирательные участки готовы к проведению голосования.

По данным Высшего избирательного совета в Турции находятся свыше 57 млн зарегистрированных избирателей.

В муниципальных выборах примут участие Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия, Демократическая левая партия, Партия демократии народов, Партия İYİ, Партия Саадет, Коммунистическая партия и Партия Отечество.