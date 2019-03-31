Друзя спросили про скандал на «Что? Где? Когда?»
Магистр игры передачи "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал о скандале, произошедшим на передаче, сообщает сайт kp.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он уточнил, что уже комментировал сложившуюся ситуацию и не хочет к этому возвращаться.
Друзь также рассказал, чем сейчас занимается.
"Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги - детскую и краеведческую - путеводитель по Санкт-Петербургу", - сказал он.
Редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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