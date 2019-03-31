В Турции проводятся муниципальные выборы. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

В муниципальных выборах принимают участие партии "Сеадет" (SP), Независимая партия Турции (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), "Партия родины" (Vatan Partisi), Партия великого единства (Büyük Birlik Partisi), "Hür Dava Partisi", Народно-республиканская партия (Cumhuriyet Halk Partisi), Партия справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi), Демократическая партия (Demokrat Parti), Партия националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi), "İYİ Parti", Демократическая партия народов (Halkların Demokratik Partisi) и Демократическая левая партия (Demokratik Sol Parti).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измир кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а также на пост главы муниципалитета Стамбула кандидатуру Бинали Йылдырыма.

Отметим, что муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.