Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Государственная избирательная комиссия.

"После обработки данных, поступивших с 96,8% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 58,3% голосов, - отмечается в сообщении. - Ее соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей".

Она станет пятым президентом Словакии после получения страной государственной независимости в 1993 году и будет первой в истории женщиной, которая возглавит республику.

Президентские обязанности ей перейдут от действующего главы государства Андрея Киски 15 июня.

Замглавы ЕК уступил малоизвестному политику



Соперником выражающей либеральные взгляды Чапутовой во втором туре президентских выборов был заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, кандидатуру которого активно продвигала правящая в Словакии партия "Направление - социальная демократия".

Поддержка, которую оказали избиратели до сих пор малоизвестному юристу, интересовавшейся, преимущественно, вопросами местной и региональной политики, свидетельствует о серьезном снижение авторитета социал-демократов среди словаков.

Поражение Шефчовича негативно отразится на их рейтинге и может значительно ослабить позицию на национальной политической сцене.

Почти 60% голосов поддержки



Чапутову поддержали 58,4% избирателей, принявших участие в голосовании второго тура выборов. Шефчович собрал 41,6% голосов. Она лидировала в большинстве избирательных округов. Особенно массово за нее голосовали жители Братиславы и Братиславского края (73,74%).

"За Чапутову проголосовали 1 055 118 избирателей, за Шефчовича - 751 924 избирателя", - сообщил ТАСС источник в Государственной избирательной комиссии.

Явка составила 41,8% из 4 450 000 избирателей республики, население которой насчитывает 5 445 087 граждан. Показатель избирательной активности оказался самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов, которые проводятся в республике каждые пять лет. Впервые они состоялись в 1999 году.

Быть президентом всех словаков



Чапутова намерена работать в интересах сплочения граждан Словакии. Об этом она заявила журналистам в своем предвыборном штабе в Братиславе.

"Я буду стараться объединять словаков, получить доверие и тех, кто меня не поддержал на [президентских] выборах, - сказала она. - С покорностью принимаю возложенные на меня [народом Словакии] обязанности".

Чапутова подтвердила приверженность евроатлантической ориентации Словакии. Она сообщила, что с первым зарубежным визитом направится в Чехию. "Уважаю президента [Чехии] Милоша Земана как законно избранного главу [чешского] государства", - отметила новый глава республики.

Биография Чапутовой



Зузана Чапутова (в девичестве Страпакова) родилась 21 июня 1973 года в Братиславе, где окончила юридический факультет Университета имени Коменского. При получении высшего образования она одновременно работала в администрации города Пезинка, в котором прошла большая часть ее жизни.

Чапутова, получив диплом юриста, работала помощником адвоката и адвокатом. Преимущественно она занималась защитой прав женщин и детей, а также прав рядовых сотрудников государственных учреждений и коммерческих компаний. Избранный президент - член международной организации Environmental Law Alliance Worldwide.

Имя Чапутовой стало известно в связи с выигранным ею делом против создания обширной мусорной свалки на окраине Пезинка. Она дошла до Верховного суда Словакии и Суда Евросоюза. На посту главы государства политик намерена активно бороться за сохранение окружающей среды, что считает одной из своих основных задач в большой политике.

В декабре 2017 года Чапутова вступила в либеральную [внепарламентскую] партию "Прогрессивная Словакия". Вскоре она была избрана заместителем ее председателя. Политик покинула ее ряды в марте 2019 года, чтобы участвовать в президентских выборах как независимый кандидат.

Зузана Чапутова проживает с двумя дочерями (15 и 18 лет) в городе Пезинок. С мужем она развелась год назад. Сейчас она состоит в отношениях с музыкантом и автором песен Петером Конечным.

Полномочия президента



Словакия является парламентской республикой, и компетенции президента ограничены конституцией. Он обладает скромными возможностями в процессе выработки государственных управленческих решений.

Деятельность президента, который, согласно сложившейся в европейских парламентских демократиях традиции, номинально является главнокомандующим ВС, сводится главным образом к выполнению установленных государственным протоколом церемониальных функций. Он представляет Словакию в ходе зарубежных визитов и на важнейших международных мероприятиях. Это является одной из основных президентских обязанностей.

Кроме того, глава государства формально назначает премьер-министра и членов Конституционного суда. Он обладает правом вето на проекты законов, принимаемых депутатами парламента, но те большинством в две трети голосов могут утвердить возвращенный президентом законопроект. Ему также принадлежит право амнистировать осужденных словацкими судами, что на практике осуществляется при согласовании со структурами исполнительной власти республики.

Срок президентских полномочий действующего президента Андрея Киски, отказавшего от переизбрания из-за финансовых скандалов, истекает 14 июня.