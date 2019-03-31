Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у побережья Соломоновых островов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 00.09 по времени UTC (03.09 мск) в 66 километрах к северо-западу от города Гизо. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.