У Соломоновых островов произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у побережья Соломоновых островов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 00.09 по времени UTC (03.09 мск) в 66 километрах к северо-западу от города Гизо. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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