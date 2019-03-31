Эксперимент по измерению радиационного излучения с помощью фотофиксации спектров энерговыделения введен в долгосрочную программу исследований на российском сегменте Международной космической станции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте координационного научно-технического совета (КНТС) ЦНИИмаш.

Эксперимент будет проходить в три стадии. На первой будет разработан матричный микродозиметр, после чего пройдут его наземные испытания. На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС. С их помощью постановщики эксперимента планируют воссоздать в лабораторных условиях радиационные поля космической станции, чтобы в дальнейшем проводить испытания электронных компонентов в условиях, приближенных к реальным.

По информации, приведенной на сайте КНТС, целью эксперимента является "создание системы мониторинга радиационной опасности на основе метода измерения спектров плотностей энерговыделений в ПЗС/КМОП-матрицах", а также "разработка методов измерения чувствительности электронных компонентов к одиночным событиям радиационного воздействия, опирающихся на экспериментальные данные и детальное моделирование".

Планируется, что эксперимент пройдет во второй половине 2019 года. В исследовании, постановщиком которого выступает МГУ, также принимает участие ВНИИ Метрологии имени Менделеева.