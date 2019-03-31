Известную модель арестовали после обнаружения трупа в багажнике
В США ФБР арестовало модель Playboy Келси Тернер в связи с убийством психиатра, чье тело было обнаружено в багажнике автомобиля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Law and Crime.
Согласно имеющейся информации, 25-летнюю модель подозревают в убийстве 71-летнего Томаса Берчарда. При этом мотив ее поступка не уточняется.
Отмечается, что об оставленной в Неваде машине 7 марта сообщил один из водителей. Полицейские нашли тело в багажнике. При этом Берчард умер из-за нескольких ударов, которые нанесли по его голове тупым предметом. Впоследствии выяснилось, что он был знаком с моделью около двух лет, а также оплачивал аренду ее квартиры. После окончания их отношений Берчард прекратил денежные выплаты. Через три месяца Тернер, двух ее детей и мать выселили за неуплату. Семья модели считает обвинения против нее ложными.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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