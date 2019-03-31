Сериал Netflix "Академия Амбрелла" обвинили в антисемитизме. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Sun.

Отмечается, что в одном из последних выпусков рассказывается история семьи из усыновленных детей со сверхспособностями, которые должны предотвратить апокалипсис. Они противостоят Комиссии - организации, которая стремится обеспечить наступление конца света. В последнем эпизоде ее глава говорит на идише. Также злодейка употребляет отдельные слова на этом языке в шестом эпизоде сериала.

По словам вице-президента совета британских евреев Аманды Боумен, использование идиша злодеем сериала является антисемитским.

"Netflix должен принять меры для устранения расизма в этой сцене", - сказала Боумен.