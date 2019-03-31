Сериал Netflix оказался в центре антисемитского скандала
31 марта 2019 09:30 200
Сериал Netflix "Академия Амбрелла" обвинили в антисемитизме. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Sun.
Отмечается, что в одном из последних выпусков рассказывается история семьи из усыновленных детей со сверхспособностями, которые должны предотвратить апокалипсис. Они противостоят Комиссии - организации, которая стремится обеспечить наступление конца света. В последнем эпизоде ее глава говорит на идише. Также злодейка употребляет отдельные слова на этом языке в шестом эпизоде сериала.
По словам вице-президента совета британских евреев Аманды Боумен, использование идиша злодеем сериала является антисемитским.
"Netflix должен принять меры для устранения расизма в этой сцене", - сказала Боумен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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