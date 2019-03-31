Один человек получил ранения в результате крушения небольшого самолета в канадской провинции Онтарио. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. По предварительным данным, в самолете находился только пилот. Его доставили на вертолете в больницу в районе Кинора.

О причинах крушения самолета не сообщается.