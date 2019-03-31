В Канаде разбился самолет, есть раненый
31 марта 2019 09:48 179
Один человек получил ранения в результате крушения небольшого самолета в канадской провинции Онтарио. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал CTV.
Инцидент произошел на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. По предварительным данным, в самолете находился только пилот. Его доставили на вертолете в больницу в районе Кинора.
О причинах крушения самолета не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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