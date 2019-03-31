Не менее 15 автомобилей столкнулись в субботу на трассе Веракрус - Кардель в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе двое детей, порядка 20 человек пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили власти региона.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и пожарные. Часть пострадавших пришлось эвакуировать при помощи вертолета.

Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.