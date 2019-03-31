Ужасная авария в Мексике, пятеро погибших
31 марта 2019 09:47 178
Не менее 15 автомобилей столкнулись в субботу на трассе Веракрус - Кардель в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе двое детей, порядка 20 человек пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили власти региона.
На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и пожарные. Часть пострадавших пришлось эвакуировать при помощи вертолета.
Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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