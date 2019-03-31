Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие 33,7 тыс. человек, в том числе в Париже 4 тыс.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сегодня прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.