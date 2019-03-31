Почти 40 тысяч человек приняли участие в акции "желтых жилетов" во Франции
31 марта 2019 10:09 127
Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие 33,7 тыс. человек, в том числе в Париже 4 тыс.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел.
Отмечается, что сегодня прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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