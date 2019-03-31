На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в воскресенье Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 22:44 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 148 километрах к юго-западу от города Шираз. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.