Мощное землетрясение в Иране
31 марта 2019 10:00 186
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в воскресенье Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 22:44 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 148 километрах к юго-западу от города Шираз. Очаг залегал на глубине 15 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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