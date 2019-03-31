Пожар в жилом здании в Турции, есть пострадавшие
31 марта 2019 10:27 44
В турецкой провинции Элазыг произошел пожар в пятиэтажном жилом здании. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате пожара, произошедшего в одной из квартир на первомо этаже здания, пострадали 11 человек. Пятерым из них была оказана медицинская помощь на месте, шестеро были доставлены в больницы.
Прибывшие на место происшествия пожарные бригады потушили огонь. Причина пожара устанавливается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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