The New York Times сообщила, что работники художественного музея в Абу-Даби, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении шедевра. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Издание уточняет: планы выставить картину в сентябре 2018 года в филиале Лувра в ОАЭ "были отменены без объяснений".

В департаменте культуры и туризма Абу-Даби отказываются разъяснить ситуацию, передает ТАСС.

Газета сообщила, что данную информацию подтвердили лица, осведомленные о консультациях между представителями Лувра в Париже и его филиала в Абу-Даби.

Выяснилась и еще одна деталь. По словам некоторых из опрошенных специалистов, есть сомнения, что автором картины является да Винчи.

В ноябре 2017 года полотно "Спаситель мира" было продано в с аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов. По данным издания, на торги его выставил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. The New York Times утверждает, что новым обладателем полотна стал саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Но представители аукционного дома заявили, что картина была продана департаменту культуры и туризма Абу-Даби.