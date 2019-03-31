В районе Дезфул провинции Хузистан на юге Ирана мужчина открыл огонь по членам семьи своей жены из автомата Калашников, заявил глава районной полиции Гусейн Эйди. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в результате инцидента погибли девять человек, еще один был ранен.

"Семь человек скончались на месте, а два человека позднее в больнице. Человек, открывший огонь, попытался покончить собой, в настоящее время он тяжело ранен", - сказал Эйди.