17:17

На избирательном участке в Австралии закончилось голосование на выборах президента Украины. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщил на брифинге заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский

Он отметил низкую явку украинцев.

"На одном из участков уже закончилось голосование, идет подсчет голосов. Это участок в Австралии. Там в список были включены 1737 человек, а бюллетени получили 125 человек, что составило 7,2%", - рассказал Конопольский.

В отличие от "австралийских украинцев", в Польше украинцы были намного активнее. У посольства Украины в Варшаве собралась большая очередь, при этом никаких инцидентов зафиксировано не было.

Отметим, президентские выборы-2019 начались с курьеза - по состоянию на 9:00 в Киеве не открылись три избирательных участка. Также проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, и Запорожской областях. Всего в первый час по Украине были проблемы на семи избирательных участках. В свою очередь правоохранители уже получили сотни сообщений о нарушениях и начали открывать уголовные производства. Самые частые заявления в полицию - агитация и фотографирование с бюллетенями.

С момента старта голосования прошло несколько часов. По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составляла 16,33% избирателей. На тот момент лидировала Запорожская область, там явка составила 21.09%, дальше Луганская область - 20.61%, затем Полтавская - 20.55%. Больше узнать о ситуации на избирательных участках по всей Украине и за границей можно в онлайне "Выборы президента: главные подробности, фото и видео".

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09:15

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись в Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Украинцы могут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах.

Для наблюдения за ходом выборов в Украине зарегистрировано более 2 тыс. официальных наблюдателей от различных международных организаций и иностранных государств.

Социологические компании Украины, основываясь на опросах общественного мнения, заявляют о готовности более 80% избирателей прийти на выборы, однако эксперты не склонны доверять этим цифрам, прогнозируя явку на уровне в среднем 65%.

За несколько дней до выборов сотрудники МВД были переведены на усиленный режим работы. 31 марта безопасность будут обеспечивать более 135 тыс. правоохранителей.

Лидерами предвыборных рейтингов являются представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Голосование завершится в 20:00 по киевскому времени.