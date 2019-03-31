Жители Нью-Йорка приняли в субботу участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли".

Подсветка одного из самых известных небоскребов города - 102-этажного Empire State Building - была приглушена на один час - с 20:30 по местному времени в целях экономии электроэнергии. Обесточены были некоторые из экранов на главной площади мегаполиса - Таймс-сквер. На них, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, круглосуточно транслируются различные объявления.

Также погасли почти все огни в нью-йоркской штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Здание после капитального ремонта, завершившегося в 2014 году, считается одним из самых энергоэффективных в мире.

Как сообщается на сайте фонда, в акции участвуют десятки американских городов. В их числе наиболее крупные: Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), Лос-Анджелес (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Хьюстон (штат Техас), Филадельфия (штат Пенсильвания), Сан-Диего (штат Калифорния), Даллас (штат Техас), Сан-Франциско (штат Калифорния). Огни погасли в субботу на сотнях зданий, среди них штаб-квартиры американских компаний, банки, отели, университеты, музеи.

"Час Земли" - ежегодная международная акция, призванная привлечь внимание жителей планеты к проблеме изменения климата. В последнюю субботу марта на один час люди во всем мире добровольно отключают свет. Кроме того, на многих зданиях, которые считаются символами городов или целых стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

Начало "Часу Земли" было положено в 2007 году в Сиднее, когда Всемирный фонд дикой природы призвал жителей планеты, организации и власти городов с 20:30 до 21:30 по местному времени отключить все источники света и электроприборы, без которых можно обойтись. В 2018 году в акции приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 тыс. зданий и сооружений по всему миру.