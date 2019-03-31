Израиль возобновил работу переходов на границе с сектором Газа, которые были закрыты почти неделю из-за обмена ударами с палестинскими группировками. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили местные власти.

Открытие КПП "Керем-Шалом" и "Эрез" стало очередным признаком стабилизации обстановки, балансировавшей вплоть до субботы на грани новой войны.

"Израильская сторона открыла сегодня коммерческий КПП "Карем Абу Салим" ("Керем-Шалом") и гражданский КПП "Бейт-Ханун" ("Эрез")", - сказано в пресс-релизе КПП "Бейт-Ханун"."Эрез", который расположен в северной

части анклава, используется для прохода людей, "Керем-Шалом", функционирующий на восточной границе, предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.

Они были закрыты с понедельника после палестинского обстрела густонаселенной центральной части Израиля, где был разрушен жилой дом и ранены семь человек. Израильтяне ответили ударами по десяткам объектов правящего в анклаве движения ХАМАС, подверглись новым ракетным залпам со стороны боевиков и стянули крупные армейские силы к границам сектора Газа, открыто заговорив о возможности вторжения.

При посредничестве Египта стороны ко второй половине недели договорились о прекращении огня, а в субботу ХАМАС направил сотрудников МВД на границу, чтобы не допускать столкновений с израильтянами участников многотысячных манифестаций в честь первой годовщины "Великого марша возвращения". Вопреки опасениям, юбилей обошелся без большого кровопролития. Погибли три палестинца.

В ночь на воскресенье неизвестные боевики выпустили пять ракет или мин по приграничным пустырям на юге Израиля. Военные ответили огнем из танков по нескольким постам ХАМАС.