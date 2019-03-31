В Индии разбился МиГ-27
31 марта 2019 13:34 33
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение недалеко от города Джодхпур (штат Раджастан на северо-западе страны). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Times of India.
По данным издания, ЧП произошло во время планового полета. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться.
Других подробностей не приводится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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В Индии разбился МиГ-27
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