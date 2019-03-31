Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение недалеко от города Джодхпур (штат Раджастан на северо-западе страны). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Times of India.

По данным издания, ЧП произошло во время планового полета. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться.

Других подробностей не приводится.