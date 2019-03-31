У берега Эквадора произошло землетрясение
31 марта 2019 13:40 206
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берега Эквадора. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки зафиксированы в 07.04 воскресенья по времени UTC в 27 километрах к северу от города Санта-Элена. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,5 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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