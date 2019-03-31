Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берега Эквадора. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 07.04 воскресенья по времени UTC в 27 километрах к северу от города Санта-Элена. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,5 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.